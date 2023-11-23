زجاجة خمر ورسالة لفلسطين تضع جنا عمرو دياب تحت التهديد|رد فعل سريع منها

من المعروف عن جنا دياب، ابنة الفنان الكبير عمرو دياب، حبها بإثارة الجدل ونشر كل ما يتعلق بتفاصيل حياتها، سواء العملية أو الشخصية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يعرضها دائمًا إلى انتقادات حادة وهجوم شرس من رواد السوشيال ميديا، كان آخرها أمس.

جنا عمرو دياب

جنا عمرو دياب تدعم القضية الفسطينية بطريقة مثيرة للجدل:

فاجأت جنا عمرو دياب متابعيها بنشر صور لها برفقة صديقتها في أحد البارات وهي تشرب الخمر، معلنة عن دعمها لفلسطين، والأمر الذي جعلها في مرمى الانتقادات، حيث كتبت على الصور التى نشرتها على صفحتها الشخصية: بعض الخمر الفلسطيني.

جنا عمرو دياب

وسرعان ما انهالت عليها التعليقات السلبية والمهاجمة لها وسط مطالب الجماهير بحذف الصور التي جاءت كالآتي، "امسحي الصور فورًا"، "يا نهار أسود ومنيل دا الأب مصري والأم سعودية"، "إيه علاقة الخمر بفلسطين مش فاهمة"، "يعنى دى خمرة فلسطينى وهى بتدعمهم ولا ايه مافهمتش"، "هو بابا فين"، "هو الهضبة سيبك كدا عادي"، "اعتقدت أني الصورة ملهاش أي علاقة بالقضية الفلسطينية شليها أحسن".

وبعد الهجوم الكبير التي حصلت عليه جنا عمرو دياب، قامت بحذف الصورة سريعًا وهو رد فعل غير متوقع منها.

جنا عمرو دياب تدعم القضية الفلسطينية برسالة طويلة:

أعلنت جنا عمرو دياب عن دعمها الكامل للقضية الفلسطينية، برسالة طويلة باللغة الإنجليزية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وأدانت الكيان الصهيوني بالأعمال غير الأخلاقية التي تحدث الآن في غزة وقالت كالأتي: "أنا لست سياسية ولست صحفية، أنا إنسانة لديّ مشاعر وأعي وأفهم الخطأ من الصواب، لدي أصدقاء فلسطينيون، وأستقي معلوماتي عن القضية الفلسطينية منهم. ما يحدث في فلسطين منذ سنوات هو ظلام طغى على الفلسطينيين".

وتابعت حديثها: "غزة تتعرض الآن للقصف كل يوم، والأبرياء يُقتلون بسبب قضية لم تُحل منذ 1948، ما يحدث في غزة خطأ، وأنا أقف مع جميع المدنيين، أنا لا أخشى التحدث عما هو خطأ أهتم بالشعب الفلسطيني، وتؤلمني الصورة التي تصدرها وسائل الإعلام عن العرب والحياة العربية".

وأضافت: "العرب ليسوا إرهابيين، بل هم أناس طيبون وعاطفيون، أدعو الجميع إلى الصلاة من أجل المصابين وإيقاف شلال الدماء، شاهدوا لقاء باسم يوسف وبريس مورغان، وحياة العرب لا تقل أهمية عن أي حياة أخرى لن يتم إسكاتنا".

جنا عمرو دياب

زيارة إلى مصر تثير غضب جمهور جنا عمرو دياب:

كانت نشرت جنا عمرو دياب، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، أثناء زيارتها إلى مصر أثارت فيه جدلًا كبيرًا حيث ظهرت خلاله في منطقة المقطم، وهى جالسة على الحصيرة من فوق الجبل.

وآثار ظهور جنا دياب جدلًا وانتقادات واسعة من قبل جمهورها، من خلال التعليقات على الفيديو التي نشرته، وجاءت التعليقات كالتالي، "ملقتيش مكان غير المقطم"، " يعني من مصر الجميلة كلها مفرجتيش صحابك الأجانب إلا المقطم"، "سيبتي مصر كلها وعجبك المقطم".