خالد عليش يلجأ لمحكمة الأسرة وطليقته: "بنتنا هتدفع ثمن شهرتك"

يواجه الإعلامي خالد عليش أزمات أسرية، فبعد قرار الانفصال بينه وبين طليقته، أخلت الثانية ببنود عقد الاتفاق بينهما، فيما يتعلق بابنتيهما ورؤيته لها.

خالد عليش وطليقته

رفضت طليقة خالد عليش تنفيذ حكم المحكمة، برؤية ابنته يوم كامل خارج مركز شباب، فلم تسمح إلا بـ6 ساعات فقط، مما دفعه إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة، ليثبت أنه أعطى جميع حقوق طليقته ولم يقصر مع ابنته من نفقات ومصروفات.

وقال "عليش" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "عندي جلسة في محكمة استئناف الأسرة عشان أم البنت مش عاجبها حكم إني أشوف البنت يوم كامل وعايزة إني أشوفها ٦ ساعات فقط في مركز شباب".

يُذكر أن الإعلامي خالد عليش قام بتحرير عقد اتفاق بينهما، مُقرر فيه التزامه بكافة نفقات ومصروفات ابنته الصغيرة، وذلك مقابل رؤيته لها بطريق آدمية ومستمرة وبعيدًا عن مراكز وأماكن الرؤية.

وخلال الجلسة قدم محامي الإعلامي خالد عليش، ما يفيد تسديده كافة النفقات والمصروفات الخاصة بالطفلة ومصروفاتها ومصروفات مدرستها الدولية، وألزمت محكمة الأسرة بـ6 أكتوبر بتنفيذ بنود العقد المبرم بينهما وألزمتها بتمكينه من رؤية الطفلة الصغيرة أسبوعيًا لمدة 11 ساعة.

خالد عليش وابنته

طليقة خالد عليش تهاجمه بعد لجوئه لمحكمة الأسرة

وبررت طليقة خالد عليش في السابق موقفها عبر منشور لها على الموقع الأكثر تداولًا فيسبوك، قائلة: "لو في حد محتاج توضيح أو هيفهم هي ميما، للأسف عمري ما كنت هحكلها حاجة وربنا الشاهد على قراري، كنت بحاول وكل المحاولات فشلت، والطرق الودية مكنتش نافعة وأقسم بالله العظيم دة اتقلي واتقال لأخواتي وأصحابي قضية الرؤية أنا رفعتها عشان أكسرك بس أنتي مبتتكسريش، هي الناس اللي بتهاجم وبتتكلم وبتقوله مبروك أنا يا جماعة كنت مدياله أكتر من ١١ ساعة وعشان فلوس اعترض على الاستضافة ويشهد ربنا عليا، وعمر ما البنت كملت معاه ٨ ساعات وكان بيرجعها".

وتابعت: "اتبسط وابعت أي كلام مؤذي ليا وللي حوليا، وأعمل كل اللي أنت عايزه فيا بس في الآخر ميما مش هتعرف، بس لما الناس عرفت إيه الفكرة والله مش مستوعبة، كلامنا في الموضوع ده حقنا أحنا التلاتة، ليه تاخد قرار نيابة عنها وندخلها فيه، ليه في مدرستها والنادي من حق كل الناس توقفني تسألني عن صحة اللي بيتقال، ليه البنت تسمع كلام عن مامتها وباباها عشان حد فينا ينتصر؟، والله العظيم أنا مبفكرش في إني أبان صح أنا بفكر في بنت ملهاش ذنب من حقها كانت تعيش في سلام بنا حتى لو حد فينا سيئ".

واختتمت حديثها: "لو بإيدي دلوقتي أعمل أي حاجة عشان اسم بنتي ميبقاش متداول بالشكل ده كنت عملت، قرار المحكمة ليس انتصار ومش ضد رغبتي بس للأسف أنت خسرت، خسرت أنه مهما المشاكل كانت بنا كانت هتفضل بنا وكان ممكن يوم تتنسي ومتوصلش لبنتنا، للأسف هتفضل البنت تدفع تمن شهرتك وتراندات اتعملت عليها، أرجوكم التزموا الصمت عشان خاطرها مش عشاني".

طليقة خالد عليش تكشف سبب انفصالهما

ويذكر أن وقع الانفصال بين خالد عليش وطليقته في 2019، وبدأت الخلافات تتوالى بينهم، بسبب النفقات، كما أنها كشفت سبب الطلاق حيث اتهمته بخيانتها وضربها، إلى جانب وجود خلافات مادية بينهما ومطالبتها له برد تلك المبالغ، بعد أن أصبحت غير قادرة على تحمل نفقات المعيشة.