يرغب الكثير من المواطنين، في معرفة التفاصيل الكاملة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة، بغية الحصول على الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة، بشكل مجاني، والحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة.

طريقة إصدار قرار علاج على نفقة الدولة

- في البداية التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض.

- يجب إجراء الكشف الطبي للمريض بالمستشفى ويتم كتابة تقرير طبي وتقرير لجنة ثلاثية.

- يجب تسليم الأوراق التي تم استخراجها إلى قسم العلاج على نفقة الدولة.

- ملء النموذج الإلكتروني على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.

- يعرض الطلب على اللجان الطبية المتخصصة.

- إصدار القرار وإخطار المواطن من خلال رسالة قصيرة على الهاتف المحمول.

- يتوجه المريض للمستشفى ليتلقى العلاج على نفقة الدولة بعد تلقي الرسالة القصيرة.

وزارة الصحة والسكان

وفي سياق آخر قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان من أشهر الفيروسات التي تنتقل عن طريق اللعاب Rhino viruses والأنفلونزا وفيروس كورونا المستجد والفيروس المخلوي التنفسى وفيروس نظير الإنفلونزا والفيروس الغدى وفيروس ابشتاين بار، وتتشارك الفيروسات التنفسية في غالبية الأعراض التي تصيب المريض والتي من أكثرها شيوعا العطس وحمى خفيفة والصداع والتهاب الحلق وسعال وآلام العضلات وانخفاض الشهية.