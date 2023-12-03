الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بهاء سلطان مع جمهوره في دبي للمرة الأولى.. الليلة

بهاء سلطان
بهاء سلطان

يحيي الفنان بهاء سلطان، الليلة، حفله الأول في دبي، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقامة هناك وتضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي والعالمي.

 

ومن المقرر ان يبدأ الحضور في الدخول إلى المسرح في السابعة مساءً، من الاماكن المخصصة لكل فئة 

 

أغنية داداينا لـ بهاء سلطان

كانت أحدث الاصدارات الغنائية لـ بهاء سلطان من خلال اغنية “دادينا”، التي سجلت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "
عملنا كل حاجة صح مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بح م الطيبة إحنا إتعافينا وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا 
نشيل ليه شيله مش شيلتنا و نخش ليله مش ليلتنا ما فضيناها سيرة ما بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا ب حياتنا عملنا حاجات كتير دادينا دادينا دادينا دادينا لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا و هاتينا دادينا ماحدش مقدر هاتينا و أخرة ده كله إتنسينا  يا عيني يا عيني يابا يا عيني يا عيني يابا يا عيني يا قلبي علينا فيها اللى قل و إستغل و اللى باعنا بيعه عاشرنا ناس فظيعه ناس محتاجين قطيعه قابلنا شر شفنا غل وقولنا توبه يابا عايشين في وسط غابه".

أغنية شكر خاص بهاء سلطان

بجانب أغنية شكر خاص، والتي حققت أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "هجمد واعدي عشان دموعى مش رخاص جبت الورق هكتب بجاف كلام رصاص عمال اعد اللي جرحنى واللي باع ملقتش حد عشان اكتبله شكر خاص ياللي انتوا واخدين مني موقف بالسلامة مين قال ماخدش وسابلي خدش وميت علامه حتي ان حفيتوا زحف جيتوا ندمانين مش هتشوفوني معادنا بقي يوم القيامة ده في عز ما انتوا غيبتوا من قدام عينيا انا كنت حاضر قلت حاضر من عينيا قلبي حاسبته خلاص عالجته من زمان ولومت نفسي قبل الناس ما تلوم عليا 
 

 

 

 

 

 

 

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