منتخب ناشئات الكرة الطائر يواجه الكاميرون اليوم ببطولة أفريقيا

يلتقي منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا مع نظيره منتخب الكاميرون مساء اليوم الاحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية، والمقامة في نيحيريا خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، والمؤهلة الى بطولة كأس العالم.

موعد مباراة مصر والكاميرون

و تنطلق مباراة مصر والكاميرو ببطولة افريقيا للكرة الطائر للناشئا تحت 17 عاما في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

وتذاع مباراة مصر والكاميرو ببطولة افريقيا للكرة الطائر للناشئا تحت 17 عاما عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة.

ويحتاج الفراعنة للفوز في لقاء اليوم من أجل الحصول على الترتيب الأول ومن ثم التأهل مباشرة إلى المباراة النهائية، وفي تلك الحالة تقام مباراة فاصلة بين نيجيريا والكاميرون ليتأهل الفائز إلي المباراة النهائية ليلتقي مع صاحب الترتيب الأول.

ونجح المنتخب في تحقيق فوزًا ثمينًا أمام نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة 3/0 صاحب الأرض والجمهور في افتتاحية مشواره بالبطولة أمس.

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.