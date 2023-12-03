الأحد 03 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

وفاة موظف في حادث تصادم سيارة ميكروباص بقنا

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة ميكروباص

لقى موظف حتفه اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع موتوسيكل بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بموتوسيكل بقرية المراشدة 

وتلقت مديرية أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بموتوسيكل بقرية المراشدة بمركز الوقف، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، تبين وفاة عبدالهادي فكري، 42 عاما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي.

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