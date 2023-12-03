وفاة موظف في حادث تصادم سيارة ميكروباص بقنا

لقى موظف حتفه اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع موتوسيكل بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بموتوسيكل بقرية المراشدة

وتلقت مديرية أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بموتوسيكل بقرية المراشدة بمركز الوقف، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، تبين وفاة عبدالهادي فكري، 42 عاما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي.