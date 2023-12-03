رئيس اتحاد المصريين بالإمارات يكشف تفاصيل آخر أيام انتخابات الرئاسة (فيديو)

قال المستشار الدكتور شعبان رأفت، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالإمارات، إن مشهد الجالية المصرية في الإمارات مشرف جدًا، موضحًا أن هناك تجمعات للمصريين من كل الدولة للقدوم والإدلاء باصواتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN”، اليوم الأحد، أن هناك وعيًا كبيرًا خاصًا بالتصويت والمشاركة في اختيار الرئيس من خلال المصريين المقيمين بالخارج.

وأكد أن أداء الجالية المصرية بالإمارات على مدار الثلاثة أيام المخصصة للتصويت في الانتخابات كان أكثر من متميز ويعكس الرغبة القوية للمصريين في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية المصرية.

وأشار إلى أن الجالية المصرية في الإمارات تشارك بكثافة في جميع الاستحقاقات الانتخابية، مضيفًا أن هذا يعكس مدى وعيهم بأهمية المشاركة في الحياة السياسية والتعبير عن إرادة الشعب المصري.

انطلاق اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة

انطلقت اليوم الأحد عملية تصويت المواطنين المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية في اليوم الثالث والاخير من الانتخابات بالخارج وفق توقيت كل دولة من دول العالم التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية، وذلك فى الانتخابات الرئاسية 2024 التي يتنافس فيها أربعة مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري "رمز السلم".

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.