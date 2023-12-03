مصر تنتخب الرئيس .. صور تُجسد الملحمة التاريخية للمصريون بالخارج

يواصل المصريون بالخارج تسجيل ملحمتهم التاريخية لليوم الثالث على التوالي من خلال التوافد على مقار اللجان الفرعية بالبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في للانتخابات الرئاسية 2024.

وتتواصل عملية اقتراع المصريين بالخارج اليوم "حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة" في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بـ 137 مقرًا في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

تلاحم الأسر أمام اللجان

وفي مقار السفارات والقنصليات بالخارج تلاقت الأسر المصرية كبارًا وصغارًا ورجالاً ونساء في مشهد وحدة وتضامن والتفاف حول مستقبل وطن واختيار قيادته التي تحمى مقدراته وتقود مسيرته نحو السلام والتنمية والتقدم.

ومن داخل في مقار السفارات والقنصليات بالخارج تلاقت الأسر المصرية كبارًا وصغارًا ورجالاً ونساء في مشهد وحدة وتضامن والتفاف حول مستقبل وطن واختيار قيادته التي تحمى مقدراته وتقود مسيرته نحو السلام والتنمية والتقدم.

النساء تتقدم المشهد

كما شهدت لجان الانتخابات الرئاسية مشاركة واسعة للسيدات اللاتي تقدمن الصفوف الأمامية في شتى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، واللاتى حرصن على التواجد في الساعات الأولى من اليوم ليشاركن في التصويت في الانتخابات الرئاسية مؤكدات على حقهن الدستوري الذي حفظته الدولة المصرية لهن.

فيما تصدرت المرأة المصرية طوابين الناخبين في الإمارات، كما ظهرت السيدات في في النمسا بشكل ملفت فى الانتخابات الرئاسية، حيث اكتظت طوابير التصويت بالانتخابات بشكل كبير رغم الأجواء شديدة البرودة، كما هو الحال في عدد من البلدان الأوروبية.

غرفة عمليات مركزية

فيما شكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى، باستخدام شاشات عرض متصلة مباشرة مع السفارات والقنصليات بالصوت والصورة، لمتابعة إدلاء المصريين خارج مصر بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.

ويتحدث المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة المشرفة على اللجان الفرعية للمصريين بالخارج، إلى رؤساء اللجان من السفراء حول العالم فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية لشرح ما يحدث فى اللجان الانتخابية والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، وإزالة أى معوقات قد تواجههم.

الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية

ويشار إلى أن المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر. ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 10 و11 و12 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير.