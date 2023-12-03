سوا للثقافة الاجتماعية بهولندا تشارك في الانتخابات الرئاسية

قالت ايناس منصور رئيس مؤسسة سوا للثقافة الاجتماعية بهولندا، ان مشاركتنا اليوم في الانتخابات الرئاسية هو رد الجميل للوطن والقيادة السياسية بمصر.

والجدير بالذكر ان المؤسسة تعمل علي رفع قدرات ذوي الهمم، وشاركت الموسسة بالباصات لنقل الاف المصرين بالانتخابات الرئاسية من مدن بعيدة للتيسير على الناخبين بهولندا.

وقالت سكرتيرة المؤسسة، منال الطل :"علينا جميعا مسؤولية وطنية لحشد المواطنين الي الانتخابات وهذا اقل واجب لكل اسرة شهيد ضحي من اجل مصر".

وتابعت: " وقت الجد كلنا جيش للوطن ونعلم ما يحاك بالوطن من مؤامرات وخنق اقتصادي وندعم بكل قوة مصر تحيا مصر".

يذكر أن العملية الانتخابية تجري خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وكانت دولة نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، بعدها دولة استراليا .

IMG-20231202-WA1484

IMG-20231202-WA1486

IMG-20231202-WA1490