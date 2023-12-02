الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميلان يفوز على فروزينوني في الدوري الايطالي

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق ميلان على نظيره فروزينوني بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الايطالي.

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أهداق ميلان الثلاثة جاءت بتوقيع كل من  لوكا يوفيتش و كريستيان بوليسيتش وفيكايو توموري في الدقائق 43،  50، 74، بينما جاء هدف فروزينوني  عن طريق اللاعب ماركو بريشيانيني في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة حصول مدرب ميلان بيولي على بطاقة صفراء بسبب اعتراضه على القرارات التحكيمية ضد فريقه خلال المباراة.

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ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 29 نقطة وبفارق 4 نقاط عن يوفنتوس متصدر الترتيب، بينما يحتل فروزينوني  المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

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