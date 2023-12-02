سالم الدوسري: هدفنا تحقيق لقب “دوري بلا هزيمة”

نجح فريق الهلال في حسم لقب بطل الشتاء في الدوري السعودي بعد تأكد إنهاء الدور الأول من دوري روشن في صدارة البطولة، وذلك عقب فوزه في مباراة أمس على النصر.

وحقق الهلال الفوز على النصر بنتيجة 3-0 في مباراة ديربي الرياض التي جمعتهما أمس، ليتسع الفارق مع الأصفر إلى 7 نقاط مع تبقي جولتين على نهاية الدور الأول ليتأكد حسم الهلال للقب بطل الشتاء.

وقال سالم الدوسري في تصريحاته معلقًا على الديربي: " هدفنا ليس تحقيق لقب بطل الشتاء، لكن هدفنا الأساسي هو التتويج بالدوري هذا الموسم وتحقيق لقب دوري بلا هزيمة ".

الهلال بالعلامة الكاملة في الدور الأول حتى الآن

نجح فريق الهلال في تقديم دور أول استثنائي في مشاركته ببطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري بعد النتائج القوية التي حققها الزعيم في دوري روشن بعد مررو 15 جولة حتى الآن.

ونجح فريق الهلال في اعتلاء صدارة الدوري بعد مرور 15 جولة برصيد 41 نقطة، حصدها من 13 فوز وتعادلين، بينما لم يتعرض العملاق الأزرق للهزيمة حتى الآن.

وحقق الهلال الفوز أمام جميع الأندية الأربعة الكبرى " النصر والأهلي والاتحاد والشباب " في مرحلة الذهاب بالدوري للمرة الأولى منذ موسم 2012/13م ليحقق الأزرق رقمًا مميزًا له هذا الموسم.