فيوتشر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية

اختتم فريق مودرن فيوتشر تدريباته في ليبيا مساء اليوم السبت على ملعب ستاد شهداء بنينا الدولي قبل مواجهة الهلال الليبي غداً بالكونفدرالية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفاً على فريق الهلال الليبي غداً الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا على ملعب ستاد شهداء بنينا الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز مودرن فيوتشر على سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف في أولى مواجهاته بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.