الهلال بالعلامة الكاملة في دور أول استثنائي بالدوري السعودي

نجح فريق الهلال في تقديم دور أول استثنائي في مشاركته ببطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري بعد النتائج القوية التي حققها الزعيم في دوري روشن بعد مررو 15 جولة حتى الآن.

ونجح فريق الهلال في اعتلاء صدارة الدوري بعد مرور 15 جولة برصيد 41 نقطة، حصدها من 13 فوز وتعادلين، بينما لم يتعرض العملاق الأزرق للهزيمة حتى الآن.

وحقق الهلال الفوز أمام جميع الأندية الأربعة الكبرى في مرحلة الذهاب بالدوري للمرة الأولى منذ موسم 2012/13م ليحقق الأزرق رقمًا مميزًا له هذا الموسم حيث فاز على كل من:

نتائج الهلال أمام الأربعة الكبار

فاز على النصر : 3-0 ✅

فاز على الشباب : 2-0 ✅

فاز على الأهلي : 3-1 ✅

فاز على الاتحاد : 4-3 ✅

ونجح فريق الهلال في الابتعاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بفارق 7 نقاط عن فريق النصر الوصيف وأقرب منافسيه، ليقترب الزعيم من حسم لقب بطل الشتاء.