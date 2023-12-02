موعد مباراة الهلال القادمة بعد حسم ديربي الرياض

يستعد فريق الهلال لخوض مواجهة جديدة بعد فوزه على النصر في ديربي الرياض حيث سيختتم دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويتقابل الهلال مع نظيرة فريق نساجي الإيراني، يوم الإثنين المقبل الموافق 4 ديسمبر على ستاد الملك فهد الدولي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، ويليه نافباخور في المركز الثاني بـ 10 نقاط، ونساجي ثالثاً بـ 6 نقاط، فيما يتذيل مومباي سيتي المجموعة بدون نقاط.

ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتقعة بعد فوزه على النصر بثلاثية نظيفة في ديربي الرياض الذي أقيم على ستاد الملك فهد الدولي وسجل هدف الهلال الأول سافيتش في الدقيقة 64 وضاعف ميتروفيتش بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 90 و 90+2 من عمر اللقاء.