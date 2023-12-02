السبت 02 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال الليبي يرتدي القميص الأزرق أمام فيوتشر

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد اليوم السبت، في أحد فنادق مدينة بنغازي الليبية، الإجتماع الفني الخاص بمباراة الهلال الليبي ومودرن فيوتشر، في إطار مواجهات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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موردن فيوتشر بالزي الأحمر الكامل أمام الهلال الليبي في الكونفدرالية

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فيوتشر يخوض أولى تدريباته في ليبيا استعدادًا للهلال

وخلال الإجتماع الفني، تم الإتفاق على أن يرتدي فريق الهلال الليبي الطقم الأزرق كاملاً فيما يرتدي حارس المرمى الطقم البرتقالي كاملًا، فيما سيرتدي فريق مودرن فيوتشر الطقم الأحمر كاملاً فيما يرتدي الحارس الطقم الاخضر كاملاً.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق الهلال الليبي غداً الأحد على ملعب ستاد شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان فريق مودرن فيوتشر، خاض أولى تدريباته في ليبيا، مساء أمس الجمعة، تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية الأفريقية.

جاء تدريب مودرن فيوتشر على ملعب الهلال الليبي في مدينة بنغازي، على أن يخوض تدريبه الأخير غدًا السبت على ملعب المباراة " ملعب ستاد شهداء بنينا".

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