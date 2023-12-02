الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

إصابة نجل زينة بكسر في يده.. أعرف التفاصيل

زينة
زينة

أعلنت الفنانة زينة، إصابة نجلها  بكسر فى يده، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير انستجرام.

ونشرت زينة، مقطع فيديو عبر خاصية  ستورى، خلال تواجدها فى المستشفى مع ابنها أثناء تركيب جبيرة جبس فى يده وعلقت: الحمد لله ألف حمد.


أعمال الفنانة زينة


ويشار إلى أن تستعد زينة،  لعرض فيلمها الجديد الإسكندراني، للمخرج خالد يوسف، ومن المقرر طرحه فى السينمات قريبًا.

فيلم الإسكندرانى، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

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