الأحد 03 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

تطورات الحالة الصحية للإعلامية اسما إبراهيم

اسما ابراهيم
اسما ابراهيم

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم، عن  تعرضها لـ وعكة صحية مفاجئة، نقلت على أثرها إلى المستشفى، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

 

ونشرت أسما إبراهيم، عبر خاصية “ستوري”، صورة لـ ذراعها وعلقت به “كالونا” لتتلقى العلاج من خلالها، وعلقت عليها قائلة : “الحمد لله”.

من هي اسما إبراهيم ؟

ويشار إلى أن الاعلامية اسما إبراهيم، مقدمة برنامج حبر سري، والذي يعرض على شاشة القاهرة والناس، وحقق نجاحا كبيرا بمواسمه السابقة.

وكانت استضافت عدد كبير من النجوم خلال حلقاتها، وتصدر برنامجها حبر سري، تريندات السوشيال ميديا كثيراً خلال الفترة الماضية.

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