الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تفاصيل تجديد السجل المدني في باب الشعرية ونقله إلى قسم شرطة عابدين

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ما تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تضرر أهالي منطقة باب الشعرية بالقاهرة، من نقل خدمات السجل المدني للمنطقة، إلى قسم شرطة عابدين.

يشار إلى أنه تم إدراج سجل مدني باب الشعرية، ضمن خطط التطوير الفني والإنشائي، وتم نقل الأعمال والخدمات (بشكل مؤقت) إلى سجل مدنى عابدين، فضلاً عن إيفاد مأموريات بسيارات مجهزة؛ لاستخراج بطاقات الرقم القومي لكبار السن وذوي الهمم.

ومن المقرر إعادة تشغيل مقر سجل مدني باب الشعرية؛ فور الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير.

الجريدة الورقية