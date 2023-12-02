تفاصيل تجديد السجل المدني في باب الشعرية ونقله إلى قسم شرطة عابدين

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ما تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تضرر أهالي منطقة باب الشعرية بالقاهرة، من نقل خدمات السجل المدني للمنطقة، إلى قسم شرطة عابدين.

يشار إلى أنه تم إدراج سجل مدني باب الشعرية، ضمن خطط التطوير الفني والإنشائي، وتم نقل الأعمال والخدمات (بشكل مؤقت) إلى سجل مدنى عابدين، فضلاً عن إيفاد مأموريات بسيارات مجهزة؛ لاستخراج بطاقات الرقم القومي لكبار السن وذوي الهمم.

ومن المقرر إعادة تشغيل مقر سجل مدني باب الشعرية؛ فور الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير.