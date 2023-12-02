«آراب فاينانس» تسعى لرقمنة رخص الأنشطة الصادرة من الرقابة المالية

250 ألف مشترك مستهدف «GuROW»

تسعى شركة آراب فاينانس لتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة القادمة إلى العمل على رقمنة الرخص الخاصة بكافة الأنشطة الصادرة من الرقابة المالية.

قال محمد رضوان، العضو المنتدب لشركة آراب فاينانس فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن استراتيجية الشركة تقوم على التكنولوجيا والعمل على صناعة أجيال من الشباب والمستثمرين لمساندتهم على الاستثمار فى الأدوات الاستثمارية، وكذلك العمل على تنمية سوق المال من خلال تطبيق أحدث وسائل التكنولوجية.

أضاف «رضوان» أن الشركة من أوائل الشركات فى سوق المال المصرى التى تقوم على التكنولوجيا، وتسعى دائماً إلى تقديم كل ما هو جديد يسهم فى خدمة السوق.

وأشار إلى أن الشركة ستقوم من خلال الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة الخاضعة للرقابة المالية بتطبيق التحول الرقمى، ليتلاءم ذلك مع الأجيال الجديدة من التكنولوجيا، بحيث يساعد العملاء والمستثمرين على تنفيذ متطلباتهم، بعيدا عن الإجراءات التقليدية التى تستغرق فترة زمنية طويلة.

قامت شركة آراب فاينانس مؤخرا بإطلاق نسختها الأولى لتطبيق «GuROW» مستخدمة تقنية بالذكاء الاصطناعى، ويهدف التطبيق إلى استقطاب صغار المستثمرين وأصحاب ريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح (شركة أوبتفوليو وشركة ذهب مصر وإيه إف لتداول الأوراق المالية)، وأوضح «رضوان» أن التطبيق يستهدف 100 ألف مشترك خلال العام القادم 2024، ونحو 250 ألف مشترك فى عام 2025.

يقدم التطبيق ثلاث خدمات رئيسية تتمثل فى الخدمة الإخبارية حيث يستفيد مشتركو التطبيق بخدمة إخبارية متميزة، خدمة GuROW AI أو مستشارك المالى الإلكترونى الذى يستقطب كل مشترك فى رحلة خاصة لمعرفة احتياجاته الاقتصادية والاستثمارية، ويقدم له برنامجاً خاصاً مناسباً لتحقيق الأهداف المالية المستقبلية، تقديم الأدوات والخدمات الاستثمارية المختلفة التى تتوافق مع البرامج المقترحة من مستشارك الاستثمارى الإلكترونى.