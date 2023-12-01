تغييرات نمط الحياة تساعد على تجنب مرض السكري من النوع الثاني

قالت الدكتورة ناتاليا تاناناكينا إن التصحيح الغذائي والنشاط البدني يعدان من التدابير الفعالة للغاية للمساعدة في تجنب تطور مرض السكري من النوع الثاني.

وأوضحت طبيبة الغدد الصماء تاناناكينا في مقابلة، أن حدوث مرض السكري من النوع الأول غالبًا ما يكون سببه الوراثة ويكاد يكون من المستحيل منع هذه العملية في الوقت نفسه، مع مرض السكري، من الأهمية بمكان مدى انضباط الشخص وإلى أي مدى يتبع توصيات الطبيب.

أما بالنسبة لمرض السكري من النوع الثاني، فإن تطوره، الذي يحدث عادة في مرحلة البلوغ، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسلوك وعادات الشخص نفسه؛ إنه في المقام الأول "مرض نمط الحياة"، وأضافت أن تغيير نمط الحياة يساعد دائمًا في تجنب مرض السكري من النوع الثاني

ويمكنك دائمًا تجنب تطور هذا المرض عن طريق تعديل نظامك الغذائي وزيادة النشاط البدني والتخلي عن العادات السيئة.

وشددت الطبيبة على أن أحد الشروط الرئيسية للوقاية من مرض السكري من النوع 2 أو مغفرة عند ظهوره هو تطبيع وزن الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تكون شخصًا متنقلًا ونشطًا بدنيًا بشكل عام - قم بالمشي بانتظام في الهواء الطلق، والمشي أكثر، وممارسة التمارين، والنهوض من الكرسي كثيرًا، وتنظيف منزلك والقيام بالأعمال المنزلية.

من الأفضل طهي طعامك بنفسك يجب أن يحتوي النظام الغذائي على أقل قدر ممكن من الكربوهيدرات البسيطة والدهون المشبعة، ويجب على البالغين (خاصة أولئك الذين لديهم متطلبات مسبقة لتطور مرض السكري) فحص مستويات السكر في الدم على معدة فارغة وبعد الوجبات.