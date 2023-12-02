تأثير تناول القهوة على الذاكرة

تمكن باحثون أميركيون من إثبات أن القهوة لها تأثير إيجابي على ذاكرة الإنسان، مشيرين إلى كمية القهوة المناسبة التي يجب تناولها حتى تؤثر على الذاكرة.

تأثير القهوة على الذاكرة

ووفقًا لما ذكرته مجلة "نيو ساينتست"، لكي يكون تأثير القهوة فعالًا، يجب شربها بكميات معينة، حيث أجرى الباحثون تجربة شارك فيها مئات من المتطوعين، الذين تناولوا الكمية اللازمة من القهوة لاستبدال التغييرات في ذاكرة الشخص.

تأثير القهوة على الذاكرة

تم تقسيم جميع المتطوعين إلى مجموعات: تم إعطاء بعض المشاركين أقراص تحتوي على الكافيين، وتم إعطاء البعض الآخر علاجًا وهميًا، وبعد ذلك، خضعوا لاختبارات القدرات المعرفية وأداء الذاكرة. وتبين أن القهوة كان لها بالفعل تأثير وتسريع عمل الدماغ البشري، كما أنها تحسن الأداء المعرفي العام وأداء الذاكرة.

وأولئك الذين شربوا القهوة كان أداؤهم أفضل من أولئك الذين تناولوا أقراص الكافيين والعلاج الوهمي وفي الوقت نفسه، وجد العلماء أنه لتحقيق النتائج ليس من الضروري على الإطلاق شرب كمية كبيرة من القهوة؛ كمية معتدلة من هذا المشروب لها بالفعل تأثير إيجابي على القدرات المعرفية للشخص.

إلا أن العلماء يحذرون من أن فنجانين من القهوة يكفيان لتحسين الذاكرة وتدريبها ويجب عليك شرب المشروب مباشرة قبل دراسة المادة وعدم الانجراف معه كثيرًا، لأنه في هذه الحالة قد يكون التأثير عكسيًا، وقد ثبت سابقاً أن الماء البارد يشكل خطراً على الصحة.