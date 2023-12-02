السفير بسام راضي وتصريحات عن الانتخابات الرئاسية بسفارة روما

صرح السفير بسام راضي سفير جمهورية مصر العربية بإيطاليا أنه من المتوقع بزيادة الأقبال اليوم السبت والأحد لأنه إجازات رسمية في نهاية الأسبوع بجميع انحاء اوروبا.

ووجه السفير بسام راضي رسالة لجميع المواطنين المقيمين بالخارج وليس داخل ايطاليا فقط ولكن في كل العالم على الحرص بتأدية دورهم الوطني و بتفعيل واجبهم بحقهم الدستوري بالاشتراك في التصويت والإختيار مايروه لمصلحة الوطن.

وأكد أن وزارة الخارجية واللجان الفرعية تقف دائما الحياد بين كل المرشحين ، ونوجه رساله لكافة المواطنين باستخدام هذا الحق لزيادة نسبة التصويت لأنها تعتبر رساله مهمة للعالم أجمع .

وأشار بسام راضي أن هناك تطور كبير في مصر واستقرار ، وهذا لا يعني بالاستقرار الأمني فقط ، ولكن استقرار أمني وسياسي واجتماعي واستقرار مؤسسي ، وهذا شئ في غاية الأهمية للعالم والداخل أيضا لأنه يدل على حرية الاختيار للمواطنين.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأعلن بأن السفارة تفتح أبوابها حسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعه التاسعه مساء ، وتم رفع كافة الأجهزة الفنية الخاصة بالسفارة من أجهزة الحاسب الالي وربط مباشر بين اللجنة داخل السفارة والهيئة الوطنية وغرفة العمليات الخاصة بوزارة الخارجية برئاسة وزير الخارجية ، ولدينا أيضا بعض المهندسين كدعم فني من الهيئة الوطنية لحل المشاكل المتعلقة بالاتصال ، أو بالكشف عن الاوراق الثبوتية لحلها على الفور.

علما بأن التصويت ليس للمقيمين بالخارج ولكن اي مواطن مصري موجود سواء في زيارة أو سياحيه أو متواجد لفترة زمنية قصيرة داخل ايطاليا من حقه أن يتقدم للإدلاء بصوته والتقدم للجنة وان كان الباسبور ساري أو الرقم القومي غير ساري ففي جميع الحالات يقوم بالتصويت بعد الكشف عليه .



وأوضح السفير بسام راضي سفير جمهورية مصر العربية بإيطاليا بوجود كافة الاستعدادات منذ اشهر ، وتم عقد عدة لقاءات عن طريق الزووم مع أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات للوقوف على آخر التحديثات والإجراءات والأسئلة الخاصة برؤساء اللجان الممثلين في السادة السفراء والقناصل الموجودين في الخارج ، ومن داخل السفارة فقد عقدنا عدة دورات توعية للعاملين خاصاً المحليين كما نري مشاركة المستشارين والدبلوماسيين والإداريين بكيفية التعامل مع الجمهور وسياسية الدخول والخروج وكيفية التعامل مع الأجهزة الجديدة حيث نري أن وزارة الخارجية لها الخبرة الكبيرة بسبب تنظيم اللجان الانتخابية في الاستحقاقات ، و منذ العشر سنوات الماضية ليس لها الخبرة الكبيرة مثل حدث اليوم ، ففي اللجان الخارجية المتمثلة في السفارات والقنصليات قامت بتنظيم أكثر من 10 استحقاقات دستورية مابين انتخابات رئاسية وتعديل على الدستور فوجدت الخبرة المتراكمة لدي العاملين والتطور بشكل كبير وملحوظ .

واضاف السفير بأنه يوجد ربط مباشر بالكاميرات للجنة مع الهيئة الوطنية مباشراً و كل مايحدث مرئي.

وأعرب السفير بسام راضي عن فرحته وإحساسه أنه عيد ماظهر من مظاهر الاحتفالية الجميلة بخصوص المصريين بالخارج فهم الكتلة الحرجة ، لوجود 14 مليون مصري بالخارج ، وتعتبر ايطاليا بها نسبة كبيرة من الجالية المصرية بعد دول الخليج وكندا واستراليا وامريكا

وتعد ايطاليا المرتبة السادسه من بين الدول التي تحتضن الجاليات المصرية ، ونحن جميعا أخوة وأسرة واحدة ونتشرف ونرحب بجميع المواطنين المصريين بالخارج ونحن هنا لخدمة الجميع.

واختتم السفير بسام راضي سفير جمهورية مصر العربية بإيطاليا بالشكر للجميع وأنه يتمني أنها تنتهي هذه الانتخابات بسلام واعتبرها مؤشر قبل بداية الانتخابات في الداخل ودائما مصر في تقدم وازدهار نحو مستقبل أفضل في ظل الظروف الدولية والإقليمية التي في غاية التعقيد والمصريين قادرين علي تفعيل أرادتهم نحو وطنهم العزيز مصر.