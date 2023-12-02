أهالي قرى «ساحل سليم» بأسيوط: أين مجلس المدينة من ممارسات سائقي التكاتك؟

استغاث عدد كبير من أهالي قرى مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، بمحافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، وأسامة سحيم، رئيس مجلس مدينة ساحل سليم، من ممارسات سائقي التكاتك وفرضهم تعريفة تخالف القانون.

وأشار عدد كبير من الأهالي إلى أنّ سائق التوك توك يجبر المواطنين على دفع ما بين 40 إلى 50 جنيه من ساحل سليم لأي قرية تابعة للمركز.

«اشمعني أبوتيج؟».. تساءل عدد كبير من الأهالي عن سر التزام سائقي التكاتك في أبوتيج بتعريفة موحده، وأشاروا إلى ان التحرك داخل مركز ساحل سليم من المفترض ان تكون موحده 5 جنيهات مثل أبوتيج لكن ما يتم هو فرض 10 جنيهات على الأقل.

تشاجرات عديدة تنشب بين المواطنين والسائقين بسبب التضارب في فرض الأجرة، واستغاثوا بالمحافظ ورئيس المجلس بضرورة التدخل وفرض التسعيرة الجبرية الموحدة.