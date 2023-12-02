سيميوني يعلق على قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الليجا

علق دييجو سيميوني، المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد على مواجهة برشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

وشدد سيميوني خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة برشلونة، أن كرة القدم لا تحسمها مباراة، مشيرًا إلى الروخيبلانكوس سيواجهون البارسا من أجل الفوز.

بينما تهرب المدرب الأرجنتيني عن الرد على سؤال حول رحيل جواو فيليكس لبرشلونة وعودة جريزمان لأتلتيكو مدريد، فقال: "المباراة تعد مباراة، الشيء الوحيد الذي يعتبر مهمًا هو الاستمرارية في العمل".

وتابع سيميوني: "اعتدت على عدم التحدث عن اللاعبين الذين ليسوا في فريقنا وسأواصل نفس النهج".

وكان جواو فيليكس قد انتقل لأتلتيكو مدريد قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 126 مليون يورو، حيث سجل 33 هدفًا وساهم في تسجيل 16 أخرون، وذلك خلال 131 مباراة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني، لينتقل بعدها لتشيلسي ومانشستر يونايتد ويعود للروخيبلانكوس ومن ثم ينتقل لبرشلونة.

فيما انتقل جريزمان لبرشلونة من أتلتيكو، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه، حيث عاد مرة أخري للفريق.

ومن المنتظر أن يكون الثنائي أنطوان جريزمان وجواو فيليكس الأوراق الرابحة لكل من تشافي هيرنانديز ودييجو سيميوني خلال مباراة الغد بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في العاشرة من مساء الغد، في المباراة التي يشهدها ملعب مونتجويك الأولمبي.