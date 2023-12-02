الشاي علاج بسيط لتدهور الدماغ.. دراسة توضح

أظهرت دراسة أجراها علماء من سنغافورة مرة أخرى أن النظام الغذائي له تأثير كبير على احتمالية وسرعة ظهور الأمراض المرتبطة بالعمر، ولقد وجد الخبراء صلة بين عادة شرب الشاي وخطر الإصابة بالخرف.

وبناء على البيانات التي تم الحصول عليها، ذكر ممثلو جامعة سنغافورة الوطنية أن الاستهلاك اليومي للشاي يقلل بشكل كبير من احتمال حدوث تغييرات مدمرة في الدماغ تؤدي إلى الخرف، ويعتمد هذا الاستنتاج الذي توصل إليه الخبراء على نتائج 12 عامًا من الملاحظات لمجموعة مكونة من 957 شخصًا.

وقال أطباء سنغافوريون: "إن تناول كوب واحد فقط من الشاي يوميا يساعد في تقليل فرص الإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 50%".

يعزو العلماء التأثير العلاجي للشاي على حالة الدماغ وتأثيره في الحماية من تدهور الدماغ المرتبط بالعمر إلى الكاتيكين والثيافلافين - وهي مواد مشبعة بأوراق الشاي.

وأوضح مؤلفو العمل أن هذه العناصر الدقيقة لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يوفر حماية أفضل للأوعية الدموية والشرايين من عملية تكوين الجلطات، مؤكدين أن الحالة الصحية لنظام الأوعية الدموية والموصلية، التي تضمن تدفق الدم النشط، هي أحد الشروط الرئيسية للحفاظ على صحة الدماغ.

وأضاف الخبراء أنه "لا يهم نوع الشاي الذي تفضله - الأخضر أو الأسود - فكلاهما له نفس التأثير المفيد على الدماغ".