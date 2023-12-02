رئيس جامعة سوهاج يتفقد الأعمال الإنشائية لصالة الألعاب الرياضية الدولية

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن صالة الألعاب الرياضية الدولية "الصالة المغطاة"الجاري تنفيذها بالحرم الجامعي الجديد، ستكون بمثابة صرح رياضي عملاق، والأولي من نوعها علي مستوي الصعيد، وواحدة من 5 صالات أوليمبية تنطبق عليها المعايير و الاشتراطات الدولية، وذلك بتكلفة ٨٠٠ مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لرئيس الجامعة، لمتابعة الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، و المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة و عدد من مهندسي تنفيذ المشروع.

وأشاد النعماني، خلال جولته بمستوى الآداء وجودة التنفيذ الذي تقوم به الشركة المنفذة للمشروع، والتي قامت بإنجاز ٥٠% من المشروع، والذي من المقرر تسليمه بحلول شهر أكتوبر 2024، مؤكداً أن صالة الألعاب الأولمبية ستحدث تميزاً وتفوقاً في كافة الخدمات الرياضية لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وقال الدكتور عبد الناصر يس ان الشركة المنفذة حرصت على تنفيذ ما شدد به الدكتور حسان النعماني لسرعة تنفيذ الاعمال المطلوبة و مضاعفة العمل بالمشروع والتسليم في الوقت المحدد، مع بذل أقصى الجهد حتى يتسنى استكمال تنفيذ باقي الأعمال بأعلى المواصفات وعلي مستوي عالي من الجودة والتميز، مضيفاً ان المشروع يقام على مساحة 8 آلاف متر مسطح.

وجدير بالذكر أن المشروع يتضمن صالة رئيسية وصالات ألعاب فرعية وصالات ألعاب ملحقة، وصالة لكبار الزوار، وأخري للمؤتمرات الرياضية، وصالات للفنون القتالية المختلفة، وصالات للجيم، والجاكوزى، والسونا، و غرفة للتعليق والبث التليفزيوني.