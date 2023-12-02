ضبط شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار

ضبط رجال الأمن بالقاهرة شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالدرب الأحمر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين، مقيمين بدائرة القسم، لأحدهما معلومات جنائية بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

تم استهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.