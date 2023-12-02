توصيل الأسلاك.. اعترافات المتهمين بسرقة الدراجات النارية في مدينة نصر

أقرا 4 عاطلين تم إلقاء القبض عليهم بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بواسطة توصيل الأسلاك، وارتكابهم أكثر من واقعة بذات الأسلوب، وتم إحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول ، قد تمكنت من ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بسرقة (دراجة نارية) ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول و بمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى أمرت نيابة شرق القاهرة، اليوم السبت، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في مخدر الإستروكس، بعد ضبطه وبحوزته 1.6 كيلو جرام من المخدر في منطقة السلام.

تمكنت دورية أمنية بقسم شرطة السلام بالقاهرة، من ضبط عامل مقيم بدائرة القسم، أثناء سيره في الطريق العام وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1.6 كيلو جرام ومبلغ مالي وسلاح أبيض.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنها كانت في طريقها إلى أحد عملائه، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.