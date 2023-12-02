يدخل القرع في تحضير أصناف متعددة من الأكلات أو الشوربات والحلويات أيضاً لفوائده المتعددة وأبرزها تعزيز صحة العظام والنمو السليم، لأن القرع غني بالكالسيوم، والمغنيسيوم، وهما مهمين جدا لنمو الطفل نمو سليم، وخاصة نمو العظام، تعزيز صحة العيون، لاحتوائه على الفيتامين A، تنظيم عمليات الهضم، وتجنب حدوث الامساك عند الأطفال، لغناه بالألياف، المهمة لصحة الأمعاء.

لفوائده المتعددة ومزاقه الشهي يمكنك تحضير فطيرة القرع بمذاق القرفة الزكية، جربيها وقدميها مع فنجان من الشاي واستمتعي بطبق حلى خفيف لا مثيل لطعمه الرائع.

المقادير

- القرع : علبة (معلب)

- حليب مكثف محلى : علبة

- البيض : 2 حبة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- العجين : عبوة (عجينة فطيرة جاهزة)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء عميق، ضعي الحليب المكثف المحلى، والقرع، والبيض، ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تمتزج.

أضيفي القرفة، وجوزة الطيب، والزنجبيل، والملح، وأعيدي الخلط جيداً.

افردي العجينة في صينية خبز، ثم وزعي فوقها خليط القرع والقرفة.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 15 دقيقة، ثم خففي درجة الحرارة، واتركي الفطيرة لمدة 30 دقيقة إضافية حتى تنضج تماماً.

أخرجي فطيرة القرع بالقرفة من الفرن واتركيها حتى تبرد، ثم قطعيها وقدميها.