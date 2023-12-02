المرقسية تستضيف أنشطة روحية بمناسبة نهضة الصوم.. تفاصيل

تستضيف الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية، غدًا الأحد، فعاليات روحية بمناسبة نهضة الصوم المجيد، ذلك بمقرها في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، بدءًا من الساعة السادسة صباحاً.

يترأس القداس آباء الكنيسة كما يتخلل الطقوس القبطية الأرثوذكسية.

احتفل الأقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الأحد الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة وأقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.