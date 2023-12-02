مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني
بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني (يلا شوت)
بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني (يلا شوت)مباراة ريال مدريد وغرناطة؛ يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فريق غرناطة في إطار الدوري الإسباني الليغا. لا تفوت متابعة تفاصيل مباراة ريال مدريد وغرناطة وتعرف على موعد اللقاء المرتقب للنادي الملكي، كافة والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد غرناطة.
وبالطبع يُعد ريال مدريد أحد أكبر وأهم وأعرق الأندية في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق الملكي حسم الصراع على صدارة الدوري حتى نهاية الدور الأول، خاصة بعد الانتصار في كلاسيكو الأرض وابتعادهم عن الغريم التقليدي لهم.
ويأمل ريال مدريد في الحفاظ على صدارته للدوري الإسباني هذا الموسم ولو بفارق الأهداف عن نادي جيرونا، بعد الفوز الأخير على قادش وتعثر منافسه أمام أتليتيك بيلباو بالتعادل الإيجابي ولكل منهما 35 نقطة.
رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة | من هنــــا
رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة | من هنــــا
أما غرناطة الضيف في هذا اللقاء فيعاني كثيرا هذا الموسم حيث يحتل المركز قبل الأخير، المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.
معلق مباراة ريال مدريد وغرناطة
وأنهى ريال مدريد استعداداته لملاقاة غرناطة ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإسباني.
ويريد ريال مدريد حسم المباراة لصالحه من أجل تعزيز تصدره لجدول الدوري، وتوسيع الفارق مع غيرونا المنافس له على الصدارة.
وعلى الجانب الآخر يأمل غرناطة في تحقيق ثاني انتصاراته، وتحسين ترتيبه في جدول الدوري للابتعاد عن منطقة الخطر والهبوط.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم السبت في الدوري الإسباني 2023-2024
قناة BeIN SPORTS 3 HD عبر سهيل سات
التردد: 11547
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 2/3
قناة BeIN SPORTS 3 HD عبر يوتلسات
التردد: 11013
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 2/3
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