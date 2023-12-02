إتحاد طلاب صيدلة يطلق حملة للتبرع بالدعم

استعد الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الأهرام الكندية؛ لحملة التوعية للتبرع بالدم، بدعم من وزارة الصحة بنك الدم المصري، وذلك في ضوء رؤية مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي لأكياس الدم بحلول عام 2030.

وبعد نجاح ومساهمة طلبة الجامعة في تحقيق الهدف المنشود وهو الوصول للاكتفاء الذاتي في بنوك الدم بحلول عام 2030 بالأعوام السابقة ورفع نسبة المتبرعين إلى 3% من الأشخاص القادرين على التبرع، واستمر الاتحاد في حملاته هذا العام وذلك للعام الثاني عشر علي التوالي.

ويعد الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، منظمة طلابية غير حكومية وغير ربحية تهدف لتطوير طالب الصيدلة من الناحية العلمية والمهنية من خلال تقديم ما يحتاجه من مؤتمرات علمية ومبادرات اجتماعية وثقافية وعلمية.

ويهدف الاتحاد إلى تطوير المجتمع من خلال المبادرات الصحية التي يعقدها بمساعدة وزارة الصحة المصرية، وذلك من خلال القيام بحملات توعية للتبرع بالدم بالجامعة وبالقرى المصرية.

وعلى مدار 4 سنوات قام الاتحاد، بتوعية أكثر من 28937 طالب داخل حرم جامعة الأهرام الكندية وفي القرى والنوادي المختلفة، واختيرت قرية المرازيق من قبل الاتحاد، لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالقرية وزيادة وعيهم عن تلك المواضيع لذلك يقوم الاتحاد بزيارتهم أوقات عديدة من العام.

وكان حصيلة أكياس الدم اكثر من 1800 كيسًا من القرية والجامعة على مدار اربع سنوات ساهمت في تقليل احتياج بنك الدم من أكياس الدم وفي سعينا الدائم لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2030.