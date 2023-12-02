السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موردن فيوتشر بالزي الأحمر الكامل أمام الهلال الليبي في الكونفدرالية

الاجتماع الفني لمودرن
الاجتماع الفني لمودرن فيوتشر

أقيم ظهر اليوم السبت، في أحد فنادق مدينة بنغازي الليبية، الإجتماع الفني الخاص بمباراة الهلال الليبي ومودرن فيوتشر، في إطار مواجهات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق الهلال الليبي غداً الأحد على ملعب ستاد شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الإجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي 

وتم الإتفاق خلال الإجتماع الفني، على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر الطقم الأحمر كاملاً فيما يرتدي الحارس الطقم الاخضر كاملاً

بينما يرتدي فريق الهلال الليبي الطقم الأزرق كاملاً فيما يرتدي حارس المرمى الطقم البرتقالي كاملًا.

ومثل مودرن فيوتشر في الإجتماع الفني أحمد شاكر المنسق الإعلامي، ود. اسلام عادل أخصائي العلاج طبيعي، وهيثم ابراهيم اداري الفريق، وسمير علي مساعد إداري، ومحمد فتحي عضو المركز الإعلامي

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