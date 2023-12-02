وكيل تعليم بني سويف يشارك في ورشة تعزيز شراكات وروابط العمل

شارك محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، في ورشة العمل " تعزيز شراكات وروابط العمل "، والذي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وإشراف الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني.

يأتي ذلك في إطار تطويرو تحسين جودة التعليم الفني بحضور المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني.

وأعرب محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عن سعادته بالمشاركة في ورشة تعزيز شراكات وروابط العمل، مشيداً بمثل هذه الشراكات والتعاون في قطاع التعليم بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى استمرار توفير برامج تعليمية وتدريبات مهنية عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل وتوفير فرص العمل وتخريج العمالة الماهرة وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات الحديثة

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير وإصلاح التعليم الفني من خلال تطوير المناهج الدراسية لإكساب الطلاب المهارات والسلوكيات المطلوبة في سوق العمل والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أن التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة كبيرة ونقلة نوعية في عدد المدارس والتخصصات الجديدة وتطوير المناهج حسب منهجية الجدارات التي تؤهل الخريجين لسوق العمل مما يؤكد نجاح الشراكات والتعاون مع المؤسسات في تطوير المنظومة التعليمية.