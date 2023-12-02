قصور الثقافة تختتم فعاليات" أنت الحياة "بجنوب سيناء

شهدت قرية الجبيل بمدينة طور سيناء، اليوم السبت، ختام فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في مبادرة "أنت الحياة"، والتي تنظمها ضمن برامج العدالة الثقافية في القرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية والفنية، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

بدأت فعاليات اليوم الختامى، إشراف أمانى عبدالفتاح مسؤولةالشباب والعمل بمديريةالثقافة ، بمحاضرة تثقيفية بعنوان "صوتك مستقبلك" تحدثت خلالها د. نهى الحسيني - مدير إدارة التدريب بمديرية الزراعة ومقرر المجلس القومي للمرأة، عن أهمية المشاركة السياسية لكل من له حق التصويت فى الانتخاب، موضحة أن على كل مواطن ان يمارس دوره وواجبه تجاه نفسه ووطنه فى اختيار من يمثلة ، مؤكدة أن صوتك مستقبلك وأسرتك ووطنك .

كما تضمنت الفعاليات المقامة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، استكمال ورشة المواهب الرسم على الوجه للأطفال تنفيذ الفنانة هدير حسن، تلاها ختام ورشة الرسوم المتحركة، والتي قامت خلالها الفنانة التشكيلية وفاء فتحي، بتدريب المشتركين على كيفية ابتكار مشهد فنية متحركة ، باستخدام تقنية الخداع البصري.

واختتم فعاليات مبادرة "أنت الحياة " بعرض مسرح عرائس للأطفال ، حول المشروعات التنموية بجنوب سيناء، إعداد وتنفيذ الفنانة انتصار إبراهيم، بحضور د. جبريل فتيح معاون المحافظ للشباب ورئيس مؤسسة "حياة كريمة".

فعاليات مبادرة "أنت الحياة " نفذت بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج.