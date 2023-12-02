السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

معاقبة المتهم بالإتجار في الحشيش غيابيًا بالسجن المؤبد

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم غيابياً بالسجن المؤبد، وغرامة 200 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في الحشيش وحيازة سلاح أبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد عادل عبد الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم تهمة إحراز جوهراً مخدراً "الحشيش" بقصد الاتجار، كما أسندت له إحرازه سلاح أبيض (نصل معدني) دون مسوغ قانوني.

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