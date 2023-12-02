ألمانيا وفرنسا.. انطلاق صافرة أحداث نهائي كأس العالم للشباب تحت 17 سنة

انطلقت منذ لحظات صافرة أحداث المواجهة المرتقبة التى تجمع منتخب ألمانيا بنظيره فرنسا، فى المباراة النهائية التى تجمعهما ببطولة كأس العالم للشباب تحت 17 سنة.

تشكيل منتخب ألمانيا أمام فرنسا

في حراسة المرمى:هايد

فى الدفاع: دا سيلفا موريرا، جيلتش، أودوجو، هينيج

في الوسط: حرشاوي، أوساوي، يالسينكايا، نوح درويش

في الهجوم: برونر، مورستيدت.

تشكيل منتخب فرنسا أمام ألمانيا

في حراسة المرمى:أرجني

في الدفاع: تيتي، ميوبيو، كاي ساندا، سعدي

في الوسط: بونب، سيلا، أموجو، بوابر، لامبوردي

في الهجوم: جوميس.

وتأهل منتخب ألمانيا التأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على نظيره الأرجنتين بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بنتيجة التعادل ثلاثة أهداف لكل منهما.

وعلى الجانب الأخر، حجز المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل على حساب نظيره منتخب مالي يعد تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.