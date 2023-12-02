السبت 02 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس شقيقين بتهمة إنهاء عامل بأحد المخابز شمال الغردقة

حبس شقيقين
حبس شقيقين

قررت جهات التحقيق بالغردقة حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل عامل بمخبز بمنطقة الأحياء شمال الغردقة، وذلك لوجود خلافات مالية ونشوب مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه.

وكان قطاع الأمن العام  بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر، قد كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بمخبز  شمال مدينة الغردقة، وضبط مرتكبي الواقعة حيث تبلغ لمركز شرطة  قسم ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من أحد المستشفيات، باستقبال (عامل بمخبز- مقيم بدائرة القسم «مصاب بجرح نافذ بالصدر» وتوفى فور وصوله.

 

وبسؤال شقيقه قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه وعاملين بذات المخبز- مقيمين بدائرة القسم لخلافات مالية بينهم، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى على المتوفى باستخدام «سكين» فأحدث إصابته التي أودت بحياته وعقب

 تقنين الإجراءات تم ضبطهما، والأداة المستخدمة. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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