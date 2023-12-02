السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمد رمضان: أفتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا

محمد رمضان
محمد رمضان

أعرب النجم محمد رمضان، عن شعوره بالفخر، كونه الفنان العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكاس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

 

وكتب رمضان، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:"الحمد لله رب العالمين افتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدي هذا النجاح لجمهوري المصري أولاً صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر".

 

وكان "رمضان"، قد طرح أغنية "أكوابا" الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2024  عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "أكوابا - الأغنية الرسمية لـ كأس أمم أفريقيا.. ثقة في الله نجاح".

 

وتنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024، كما أرسل "كاف" خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه أن القائمة النهائية ستشمل 27 لاعبًا.وأوقعت القرعة المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات "غانا وكاب فيردي وموزمبيق".

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