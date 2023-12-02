الدستورية: اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات.

وقضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.

وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.

المشدد 3 سنوات لطالب لإتجاره في المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن المشدد 3 سنوات لطالب، وذلك لقيامه بحيازة جوهر مخدر "الميثامفيتامين" بقصد الإتجار بالجيزة.

وجاء أمر إحالة القضية رقم 7106 لسنة 2023 جنح إمبابة، والمقيدة برقم 2640 لسنة 2023 كلى شمال الجيزة، بعد الإطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة محمد.ج.م محبوس العمر 22 عاما طالب مقيم بالوراق محافظة الجيزة.

وفي يوم 16/5/2023 بدائرة قسم شرطة إمبابة محافظة الجيزة، أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

فيما الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثمان أحد الأشخاص مجهول الهوية، أسفل الطريق الدائري في منطقة الوراق، ومصاب بعدة طلقات نارية بمنطقة البطن والجانبين.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثمان شاب مجهول الهوية أسفل الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من رجال المباحث، وتبين العثور على جثمان شاب مصاب بعدة طلقات نارية بمنطقة البطن والجانبين.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بانتداب فريق من رجال الطب الشرعي لتشريح الجثمان، والوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة، وكلفت رجال المباحث بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني علي وهوية المتهمين وضبطهم.