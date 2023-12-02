السبت 02 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أرتيتا يستقر على تشكيل آرسنال لمباراة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ميكيل ارتيتا
ميكيل ارتيتا

أستقر ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام ولفرهامبتون في الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

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اليوم..أرسنال يستضيف وولفرهامبتون لتأكيد صدارة الدوري الإنجليزي

يلتقي أرسنال بنظيره فريق ولفرهامبتون مساء اليوم السبت على إستاد الأمارات في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

من المتوقع أن يبدأ المدفعجية المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمي: رايا.

خط الدفاع: تومياسو، صاليبا، جابرييل وزينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان ريس، هافيرتز وأوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي وجيسوس.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة ، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 29  ، فيما يأتي فريق وولفرهامبتون  في المركز الثاني  بسلم ترتيب المسابقة عشر برصيد 15 نقطة.

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