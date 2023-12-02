رئيس جامعة سوهاج يوقع بروتوكول تعاون مع مركز علاج الأورام لخدمة المرضى

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بروتوكول تعاون بين مركز علاج الأورام بسوهاج والجامعة ممثلة في كليات القطاع الطبي(الطب - طب الأسنان - الصيدلة - التمريض)، بهدف خدمة المرضى بصعيد مصر وتلبية احتياجاتهم، والنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم خاصة مرضى الأورام، وذلك بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج و الدكتور حاتم محمد أمين مدير مركز أورام سوهاج، والدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة، وذلك بمقر الجامعة القديم.





وقال النعماني ان هذا البروتوكول جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للمساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حيث يهدف الي التعاون للنهوض والارتقاء بمنظومة الخدمات الطبية من خلال توفير القوة البشرية اللازمة للتشغيل من الفئات الطبية بمختلف التخصصات الجراحية والباطنية(العامة والخاصة)، وكذا العلاج الكيماوي والإشعاعي والتخصصات العلاجية التخصصات المعاونة المختلفة بكل أنواعها من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكذلك توفير الخبرات اللازمة لتشغيل الخدمات الأخرى بالمركز بما يضمن تقديم الخدمات للمرضى ورفع مستوى أداء العاملين داخل المنظومة الصحية.





واضاف رئيس الجامعة أن البروتوكول ينص أيضاً على التعاون في المجال العلمي والبحثي حيث يقوم الطرفان بتيسير إجراءات تسجيل وعمل الرسائل في المجال العلمي والبحثي بتقديم الدعم للباحثين من الأساتذة وطلاب الماجستير والدكتوراة، على أن تطبق نتائج الأبحاث والتوصيات لرفع مستوى الخدمة الطبية والصحية وحل المشكلات بمركز علاج الأورام بسوهاج وكليات الطب، الطب البيطري، الصيدلة، العلوم، الزراعة والتمريض.





وأشار الدكتور حاتم أمين إلى أن البروتوكول يشمل أيضاً التعاون في مجال التدريب من حيث تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال التعليم والتدريب، تنظيم المؤتمرات العلمية والبحثية، ورش العمل والتدريب الطبي المستمر، وذلك بتوفير مدربين مؤهلين لتدريب الأطقم الطبية والإدارية في مختلف التخصصات الطبية للأورام الجراحية (العامة والخاصة)، وكذلك العلاج الكيماوي بما ينعكس إيجابياً على الخدمات التي تقدم للمرضى، أيضاً سيشارك المركز في التدريب العملي لطلاب الكليات المعنية بالبروتوكول والمشاركة في مشاريع التخرج والمشاريع البحثية، إلى جانب التعاون المتبادل للتدريب العملي والنظري لطلاب كلية التمريض وطلاب الامتياز والاستعانة بالخبرات من خريجي كلية التمريض و أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالإضافة إلى التعاون مع مراكز التدريب بالجامعة لتدريب العاملين والاستعانة بمدربين متخصصين في جميع المجالات لخدمة المنظومة الطبية مع توفير شهادات تدريبية معتمدة من الجامعة، مشيراً إلى أنه سيقوم الطرفان بتوفير المكان والأدوات اللازمة لتنفيذ التدريب حسب المكان المخصص له ووفق جدول العمل المتفق عليه.