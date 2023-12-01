هل ستعتزل الغناء نهائيًا؟.. آمال ماهر تحسم قصة زواجها سرًا وإنتقالها للعيش في الإمارات للأبد

شغلت المطربة آمال ماهر حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عدة تفيد بأنها تستعد للزواج من رجل أعمال إماراتي شهير، ونقل إقامتها بالكامل إلى الإمارات للعيش مع زوجها والاستقرار معه بموطنه، ومن المقرر أن تقضي شهر العسل فى العاصمة البريطانية لندن.

أول تعليق رسمي من آمال ماهر على أنباء زواجها سرًا من رجل أعمال إماراتي

خرجت آمال ماهر عن صمتها لترد على الأنباء المتداولة وتحسم حقيقة زواجها سرًا، وانتقالها للعيش في الإمارات، نافية كافة ما يتردد على ألسنة البعض لتؤكد أنها مجرد شائعات عارية تمامًا من الصحة، حيث قالت: "كل الأخبار المتداولة على جميع المنصات عن خبر ارتباطي غير صحيحة بالمرة".

آمال ماهر

آمال ماهر عبر انستجرام

في الوقت نفسه، خضعت آمال ماهر لجلسة تصوير جديدة داخل منزلها، وكعادتها شاركت جمهورها بمجموعة من الصور، متجاهلة الضجة التي أثارتها قصة زواجها مؤخرًا.

آمال ماهر

آمال ماهر بالبيجاما وحافية القدمين بأحدث جلسة تصوير

وبدت آمال بإطلالة ناعمة، حيث كانت ترتدي بيجاما أنيقة باللون الأبيض، ومزينة بخطوط سوداء على أطراف الأكمام وحول الأزرار، بينما ظهرت حافية القدمين وهي تجلس على أريكتها، مما عكس رشاقتها، وبساطتها.

آمال ماهر

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت آمال تصفيفة بسيطة حيث تركت خصلات شعرها البني الامعة تنسدل بإنسابية على كتفيها، كما اختارت أن تظهر من دون مكياج، واكتفت بوضع كُحل أسود بسيط عند طرفي عينيها وأحمر الشفاة باللون الوردي، ما عكس جمال ورقة ملامحها الطبيعية.

آمال ماهر

وانهالت تعليقات الجمهور على صور آمال، متسائلين عن حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي والتفكير في اعتزالها الفن، بعد نقل إقامتها إلى الإمارات، حيث علق أحد المتابعين قائلًا: "مختفية ليه يا آمال انتي اتجوزتي صحيح؟"، لترد عليه الفنانة قائلة: "لا مش حقيقي ولو حصل هقول".

آمال ماهر

آمال ماهر

على صعيد آخر، نشرت آمال ماهر صورة تجمعها بإبنها الوحيد "عمر"، من دون التعليق عليها، من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وانتشرت الصورة على نطاق واسع، بين رواد السوشيال ميديا، الذين زعموا أن الصورة تؤكد تواجدها في لندن لقضاء شهر العسل حسبما أفادت الأنباء المتداولة مؤخرًا.

آمال ماهر مع ابنها عمر

مدير أعمال آمال ماهر يرد على أنباء زواجها سرًا ويحسم حقيقة اعتزالها الغناء

وبدوره، نفى هيثم الهواري، مدير أعمال النجمة آمال ماهر، الأنباء التي ترددت على ألسنة الجمهور خلال الساعات الماضية، والتي تفيد زواجها سرًا من رجل أعمال إماراتي، مُشددًا على أنها لم تعتزل الفن، وكل ما يتم تداوله عارِ تماماً من الصحة.

هجوم عنيف على آمال ماهر

وكانت آمال ماهر قد تعرضت لهجوم عنيف وانتقادات لاذعة، من الجمهور، بعدما نشرت مقطع فيديو لأحدث أغانيها الجديدة "صاحبة عمري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، في ظل الحرب الدامية التي تتعرض لها غزة.

آمال ماهر

لم ترد آمال ماهر على الانتقادات التي تعرضت لها، بل اكتفت بحذف الفيديو بعد ساعات من نشره، مراعاة لمشاعر أهل غزة واحترامًا لوجهة نظر جمهورها.