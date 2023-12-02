مشاهدة مباراة الاهلي ويانج افريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الاهلي ويانج افريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا،يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، السبت، لمواجهة يانج أفريكانز التنزانى فى دار السلام، بالجولة الثانية لدور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلى ويانج أفريكانز بدوري ابطال افريقيا

يستعد الأهلى لمواجهة يانج أفريكانز التنزانى فى السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب بين يامين مكابا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفي المقابل يسعى نادي يانج أفريكانز التنزاني لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية والتغلب على بطل القارة.

وطالب المدير الفني للاعبين بضرورة الفوز على النادي الأهلي للحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل لدور الثمانية.

الاهلي يحتل قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز علي ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة فى الجولة الاولي لدوري ابطال أفريقيا.

يطمح فريق الاهلي بقيادة المدير الفني " مارسيل كولر " فى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث وتامين موقعة بقمة جدول المجموعة، والسير قدما للمحافظة علي اللقب الذى توج به الموسم المنقضي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ويانج افريكانز | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ويانج افريكانز | من هنــــا

وتنقل قناة beIN Sports HD6المباراة على الهواء مباشرةً، ويسبقها ويليها استديو تحليلي، لمناقشة الحالات الفنية في المواجهة، فيما ستعرض قناة الأهلي استديو تحليلي لمدة ساعتين قبل وبعد المباراة، دون بثها.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، من فوزه على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، فيما يحتل يانج أفريكانز المركز الأخير، بلا نقاط، بعد فوز فريق شباب بلوزداد الجزائري عليه بنفس النتيجة.

يُذكر أن ميدياما الغاني كان قد تغلب مساء اليوم الجمعة على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بابا يارا في كوماسي، لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

التشكيل المتوقع لفريق الاهلي ضد يانج افريكانز في دوري أبطال أفريقيا

من المتوقع ان يبداء المدير الفني لفريق الاهلي " مارسيل كولر " اللقاء بالتشكيل التالي

حراسة المرمى/ محمد الشناوي

خط الدفاع/ محمد هاني _ محمد عبد المنعم _ ياسر ابراهيم _ علي معلول

خط الوسط/ اليوديانج _ مروان عطية _ أمام عاشور

خط الهجوم/ حسين الشحات _ بيرسي تاو _ محمود كهربا