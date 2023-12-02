السبت 02 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يبحث مع الرئيس الليتواني تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية والتنسيق في الملفات الإقليمية

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الليتواني خلال اللقاء


التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الليتواني "جيتاناس ناوسيدا"، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إلى جانب استمرار التنسيق فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك. كما تم استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائى، حيث أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات الليتوانية في مصر، والتطلع لتكثيف التعاون في مختلف المجالات.

السيسي يبحث مع الرئيس الليتواني خلال اللقاء

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الدول الأفريقية والأوروبية، وفى مقدمتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تفرض التنسيق والعمل بين الجانبين للتوصل إلى حلول فعالة لتلك التحديات من خلال رؤية مشتركة، كما تم التباحث وتبادل الرؤى بشأن كل من تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وكذا مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.

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