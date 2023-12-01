رئيس البرلمان العربي: مواقف مصر المشرفة بقيادة السيسي "صمام أمان للقضية الفلسطينية"

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي أن مواقف مصر المشرفة والجهود الحثيثة التي تقوم بها على جميع المستويات السياسية والإنسانية وموقفها الحاسم الرافض بشكل قاطع لمخططات التهجير القسري؛ تمثل صمام أمان للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى مدينة رفح المصرية؛ تضامنًا ودعمًا للشعب الفلسطيني، كما قام بجولة في مستشفى العريش العام؛ تفقد خلالها أحوال المصابين من الشعب الفلسطيني، جراء القصف الإسرائيلي.

وفي مستهل الزيارة، التقى محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، مع رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له، حيث تطرق النقاش إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر؛ من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وفي السياق، ثمن "العسومي" الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية - بشكل يومي وعلى مدار الساعة - من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، وتحملها العبء الأكبر في هذا الشأن، مثمنا بشكل خاص الدور المهم للهلال الأحمر المصري في تجهيز وإعداد القوافل الإنسانية والعمل على مدار الساعة لتجهيز وإيصال المساعدات.

كما أشاد رئيس البرلمان العربي، بجهود الدول العربية في تقديم المساعدات الإغاثية والدعم للأشقاء في فلسطين.

وخلال الزيارة، تفقد وفد البرلمان العربي، شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري ومخازن المساعدات في مدينة العريش.

كما قام "العسومي" بزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام، مؤكدا أن حجم ونوعية الإصابات التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون على أيدي الاحتلال، والتي رأى جانبا بسيطا منها في مستشفى العريش؛ يؤكد أن ما نقلته وسائل الإعلام المختلفة، لا يمثل سوى جزء ضئيل من جرائم الحرب، التي قامت بها قوات الاحتلال بحق المدنيين من الشعب الفلسطيني.

ضم وفد البرلمان العربي كلا من: النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، و النائبة خديجة حجوبي نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والتربوية والمرأة والشباب، والنائبة شادية خضير الجمل، والنائب اللواء طارق نصير، والنائب يسري المغازي، والمستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي .