تفاصيل جولة وكيل وزارة الصحة بالفيوم يقوم فى الوحدات الصحية ومستشفى مركزى طاميه

قام الدكتور سامح العشماوي - وكيل وزارة الصحة بالفيوم بزيارته الاولى الى الوحدات الصحية فى مركز طاميه والمستشفى المركزي استمرت حتى مساء امس السبت ومعه فريق من مديرية الصحه ضم كل من مدير اداره المستشفيات والطوارئ الدكتور محمد عبد الله ومدير اداره الجوده والدكتورة حنان كمال ومدير اداره مكافحه العدوى والدكتور عماد الدين حسين ومدير التخطيط الدكتور هاني تاج الدين ومديرة التمريض وهاله احمد ومسؤول الحضانات والدكتور محمد حسن ومسئول الرقابه الداخليه والمتابعه الدكتور مصطفى حمزه ومسئول قوائم الانتظار الدكتور احمد جويلي

وكان فى استقبالهم الدكتورة نشوى رحيم -مدير المستشفى المركزى و الدكتور محمد عبد العزيز - وكيل المستشفى وقد بدأت الزياره بعقد اجتماع بمكتب مدير المستشفى مع رئيس قسم قسطره القلب الدكتور احمد نجيب للتعرف على القسم واحتياجاته و وحده جراحه القلب المفتوح التي تم افتتاحها مؤخرا وتصادف وجود زياره من الادارة المركزية للاسنان .

التقى وكيل الوزارة و الدكتورة مديرة المستشفى اللواء الدكتور وليد السيسي -رئيس الادارة المركزية للاسنان بوزارة الصحة والسكان والوفد المرافق له من اعضاء الاداره المركزيه لطب الاسنان بالوزارة و ابلغ وكيل الوزارة بانه قام بالمرور على المركز الطبى وايضا عيادة الاسنان بالمستشفى واطلع على بعض السلبيات وتغيب الاطباء ووعد باتخاذ ما يلزم تجاه المتغيبين ونقلهم من المستشفى.

وبعد مغادرة رئيس الادارة المركزية لطب الاسنان بدا الدكتور وكيل الوزارة بالمرور على المستشفى و بدأ بقسم قسطره القلب والذى تتميز به مستشفى طامية المركزى وهو الوحيد فى المستشفيات المركزية ويتمتع بكفاءة عالية واستمع الى شرح من رئيس القسم ثم تفقد قسم قلب المفتوح الذى تم افتتاحه مؤخرا والذى يحتاج الى بعض المستلزمات لتشغيله وتخفيف العبء عن المرضى بدلا من السفر للقاهرة.

بعدها تم المرور على قسم الحضانات واوضحت مديرة المستشفى انه من افضل اقسام المستشفى وان جميع العاملين به على درجة عالية من الكفاءة

بعد ذلك تم المرور على قسم الكلى واستمع الدكتور وكيل الوزارة الى شرح من رئيس القسم عن اعداد المرضى واعداد الماكينات واحتياجات القسم و افاد رئيس القسم بانه يرغب فى انشاء مبنى جديد لقسم الكلى بالمستشفى وان هناك متبرعين عرضوا هذا الامر فردت مديرة المستشفى بانها تواصلت معهم بالفعل ودعتهم للزيارة وعرض خطة التطوير لكنهم لم ياتوا بعد.

خدمة تركيبات الاسنان

واثناء خروج الدكتور العشماوى من قسم الكلى استوقفه احد المرضى المسنين الذى يشكو من تاخر علاج السكر الخاص به وبزوجته كما اوضح حاجته لطقم اسنان حتى يستطيع الاكل بصورة طبيعية فوجه الدكتور وكيل الوزارة على الفور بحل هذه المشكلة وتوفير العلاج واوضحت الدكتورة مديرة المستشفى ان خدمة تركيبات الاسنان لا توجد بالمستشفى وقرر مدير التخطيط تحويل الحالة الى مستشفى الفيوم العام حيث توجد هذه الخدمة بها .

بعدها قام وكيل وزارة الصحة بالمرور على مبنى الاستقبال والطوارئ الموقوف حاليا عن العمل به لعيوب انشائية فيه و استمع الى شرح من مديره المستشفى و مدير التخطيط عن الحاله الانشائيه للمبنى والموقف الخاص به وطلب تقارير اللجان الهندسية ووجه بعرض جميع التقارير الخاصه بهذا المبنى عليه لمعرفه الاجراء المناسب لحل المشكلة واعادة تشغيله

حيث ان العمل بهذا المبنى متوقف منذ ما يقرب من عامين ويتم العمل في الخيام التي تم توفيرها من الهلال الاحمر.

بعد ذلك عقد اجتماعا مع الفريق مره اخرى لمناقشه ما تم في المرور واكد على تقديم خدمة آمنة للمريض.

بعدها غادر الدكتور الوزاره المستشفى طاميه متوجها الى المركز الطبي بطامية يرافقه الدكتورة نشوى رحيم - وفريق اشراف المديرية حيث تفقد جميع العيادات وخاصه عياده الاسنان .

و استانف الدكتور وكيل الوزارة المرور على وحدتي كفر محفوظ وقصر رشوان حيث استمع فى الاخيرة الى احد اساتذه الجامعه المتبرعين بعمل وحدة علاج طبيعي بالوحده الصحيه لخدمة اهالى قريته وذلك بالتعاون معه مدير اداره العلاج الطبيعي بالمديريه واقترح الاستاذ الجامعي انشاء مركز للكلى في القريه في الوحده الصحيه فاوضح له الدكتور وكيل الوزارة ان الهدف من انشاء الوحده الصحيه هو تقديم الخدمات الوقائية بينما مراكز غسيل الكلى تتبع الجانب العلاجي ولها اشتراطات خاصه لا تصلح بالوحده الصحيه حيث يجب ان تتوافر محطه تنقيه مياه وبنك دم وعناية مركزه فضلا عن اطقم طبية متخصصة وهذا لا يصلح اطلاقا سوى في المستشفيات كما ان المستشفى على مسافه ليست ببعيده من القرية.

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