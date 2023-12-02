أرودغان: ما يحدث في غزة حرب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، إن ما يحدث في قطاع غزة "جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها أمام القانون الدولي"، وفق روسيا اليوم.

وأكد الرئيس التركي، في كلمته أمام قمة العمل المناخي "كوب 28" المنعقدة بدبي، أن "مقتل أكثر من 16 ألف مدني فلسطيني بريء معظمهم أطفال ونساء بهجمات إسرائيلية لا يمكن تبريره بأي شكل".

وأشار إلى أن "العالم يواجه حاليا العواقب المؤلمة للمجازر في غزة". موضحا أن "تركيا وقفت إلى جانب السلام في كافة الأزمات، وعملت من أجل حلول قائمة على أسس العدل والحق".

وقال أردوغان: "مع التطورات الأخيرة، رأينا جميعا مرة أخرى أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متكاملة جغرافيا، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967".

وأضاف أن تركيا "مستعدة لتولي شتى أنواع المسؤوليات من أجل تأسيس وضمان ذلك". مجددا تأكيده على مقولتيه الشهيرتين، "العالم أكبر من 5 (أعضاء مجلس الأمن الدائمين)" و"نحو عالم أكثر عدلا".

وتمنى الرئيس أردوغان، أن تعود القمة بالفائدة على الجميع، معربا عن شكره للسلطات الإماراتية على حسن ضيافتها.

هذا وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن عدد ضحايا هجوم إسرائيل على قطاع غزة مع تجدد القتال صباح الجمعة، بلغ 109 قتلى، غالبيتهم في مدينة رفح والتي تقول إسرائيل إنها "منطقة آمنة". فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أسفه الشديد لاستئناف الحرب الإسرائيلية على القطاع، مشددا على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي.



