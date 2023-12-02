الأهلي في مهمة صعبة أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

يخوض فريق الأهلي مواجهة صعبة في دوري أبطال أفريقيا امام نظيره يانج أفريكانز التنزاني، مساء السبت، على أرضية استاد بنجامين مكابا الوطني، في إطار مباريات الجولة الثانية من المسابقة القارية.

وكان الأهلي قد فاز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، في في مستهل مشواره بمرحلة المجموعات بالبطولة ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن حصد الثلاث نقاط للحفاظ على صدارة مجموعته واستغلال الحالة النفسية الجيدة للاعبين.

وكان الاجتماع الفني للمباراة أسفر عن ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، بينما تقرر أن يرتدي فريق يانج أفريكانز طاقمًا مكون من اللون الأخضر بالكامل، فيما يخوض حارس المرمى المباراة بـ طاقم من اللون الرمادي.

يذكر أن الأهلي تعادل سلبيًا مع سموحة في آخر لقاءاته المحلية ببطولة الدوري المصري مساء الثلاثاء الماضي.