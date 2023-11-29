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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

زواج آمال ماهر من رجل أعمال إماراتي شهير ونقل إقامتها.. مفاجأة تثير الجدل والفنانة تلتزم الصمت

آمال ماهر
آمال ماهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عدة تفيد بأن المطربة آمال ماهر تستعد للزواج من رجل أعمال إماراتي  شهير، خلال الأيام القليلة المقبلة.

آمال ماهر
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زواج آمال ماهر من رجل أعمال إماراتي 

وأكدت مصادر عدة أنه من المقرر أن تنقل آمال ماهر إقامتها إلى الإمارات للعيش مع زوجها والاستقرار معه بموطنه.

 

ويأتي استقرار آمال ماهر في الإمارات بعد قضائها شهر العسل فى لندن مع زوجها.

آمال ماهر تتعرض لحملة هجوم عنيفة بسبب غزة

وكانت آمال ماهر قد تعرضت لهجوم عنيف وانتقادات لاذعة، من الجمهور، بعدما نشرت مقطع فيديو لأحدث أغانيها الجديدة "صاحبة عمري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، في ظل الحرب الدامية التي تتعرض لها غزة.

لم ترد آمال ماهر على الانتقادات التي تعرضت لها، بل اكتفت بحذف الفيديو بعد ساعات من نشره، مراعاة لمشاعر أهل غزة واحترامًا لوجهة نظر جمهورها.

الجريدة الورقية