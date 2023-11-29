زواج آمال ماهر من رجل أعمال إماراتي شهير ونقل إقامتها.. مفاجأة تثير الجدل والفنانة تلتزم الصمت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عدة تفيد بأن المطربة آمال ماهر تستعد للزواج من رجل أعمال إماراتي شهير، خلال الأيام القليلة المقبلة.

آمال ماهر

زواج آمال ماهر من رجل أعمال إماراتي

وأكدت مصادر عدة أنه من المقرر أن تنقل آمال ماهر إقامتها إلى الإمارات للعيش مع زوجها والاستقرار معه بموطنه.

ويأتي استقرار آمال ماهر في الإمارات بعد قضائها شهر العسل فى لندن مع زوجها.

آمال ماهر تتعرض لحملة هجوم عنيفة بسبب غزة

وكانت آمال ماهر قد تعرضت لهجوم عنيف وانتقادات لاذعة، من الجمهور، بعدما نشرت مقطع فيديو لأحدث أغانيها الجديدة "صاحبة عمري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، في ظل الحرب الدامية التي تتعرض لها غزة.

لم ترد آمال ماهر على الانتقادات التي تعرضت لها، بل اكتفت بحذف الفيديو بعد ساعات من نشره، مراعاة لمشاعر أهل غزة واحترامًا لوجهة نظر جمهورها.